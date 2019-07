Nave Costa Deliziosa sbanda a Venezia | interviene la procura Scontro Toninelli – sindaco

Maltempo a Venezia - Nave da crociera sbanda a pochi metri da piazza San Marco : tutte le immagini della Costa Deliziosa che sfiora uno yacht e la riva [FOTO e VIDEO] : Altre incredibili immagini della tragedia sfiora ta ieri a Venezia , quando la nave da crociera Costa Deliziosa ha rischiato di finire contro la riva sbanda ndo nei pressi del bacino San Marco , mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo le informazioni fornite della Capitaneria di Porto, la prua della nave ha letteralmente sfiora to uno yacht ancorato in riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di ...

