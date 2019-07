La piccola Chantelle stava giocando fuori casa! L’auto inizia a muoversi e la schiaccia a morte (Di lunedì 8 luglio 2019) Una bambina di 7 anni, Chantelle Keenan, è morta dopo che la macchina dietro la quale stava giocando fuori casa sua a Drogheda, nella contea di Louth, sulla costa orientale dell'Irlanda, ha cominciato a muoversi finendo per travolgerla. La tragedia intorno alle 14.30 (ora locale) di ieri 7 luglio. La piccola è stata portata di corsa al vicino ospedale Our Lady of Lourdes Hospital, ma è stato tragicamente dichiarata morta poco dopo. Secondo quanto riferito, al momento del dramma “un certo numero di bambini” giocava vicino alla macchina in questione quando la vettura “ha iniziato a muoversi e ha schiacciato Chantelle contro un cancello” in quello che la Garda (la polizia irlandese) ha definito un "tragico incidente". (Di lunedì 8 luglio 2019) Una bambina di 7 anni,Keenan, è morta dopo che la macchina dietro la qualecasa sua a Drogheda, nella contea di Louth, sulla costa orientale dell'Irlanda, ha cominciato afinendo per travolgerla. La tragedia intorno alle 14.30 (ora locale) di ieri 7 luglio. Laè stata portata di corsa al vicino ospedale Our Lady of Lourdes Hospital, ma è stato tragicamente dichiarata morta poco dopo. Secondo quanto riferito, al momento del dramma “un certo numero di bambini” giocava vicino alla macchina in questione quando la vettura “hato ae hatocontro un cancello” in quello che la Garda (la polizia irlandese) ha definito un "tragico incidente".

Diversi i messaggi di cordoglio su Facebook. "Sono andato a trovarla in ospedale e onestamente non ho smesso di piangere da allora. Povera bambina. Stava giocando in un piscina per bambini un'ora prima della tragedia… Perché Dio? Perché è successo?” scrive un parente. "I nostri cuori sono spezzati, per favore, pregato tutti per la mia famiglia, la povera Chantelle se n'è andata, ma abbiamo ancora bisogno delle vostre preghiere". Un altro membro della famiglia ha detto: "Per favore pregate per mia nipote e per i suoi genitori John e Kathleen, la cui bellissima bambina di sette anni è morta tragicamente oggi”.



In una dichiarazione, la polizia ha confermato che stavano trattando l'incidente come una "tragedia”. Un portavoce del Gardai ha detto: "Stiamo indagando su un incidente avvenuto nel vialetto di una casa a Boyle O'Reilly Terrace a Drogheda alle 14.30 circa del 7 luglio 2019. Le indagini iniziali indicano che una bimba di 7 anni è stata ferita a morte in quello che sembra essere un tragico incidente che coinvolge un'auto. Il coroner locale è stato informato e le indagini sono in corso."