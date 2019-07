I cambiamenti climatici provocano anche ingiustizia sociale | i poveri diventeranno sempre

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Inon sono solo un problema strettamente di natura ambientale. Ciò che accadrà al nostro pianeta nei prossimi decenni, almeno in base a quanto stimato dagli esperti, modificherà completamente la vita di miliardi di persone in tutto il mondo. Isarannodi natura economica e gli studi sono molto chiari in merito: ci saràmaggior disparità, e dunque chi è povero saràpiù povero e pochi ricchi sarannopiù ricchi. In particolare, secondo lo studio “Global warming has increased global economic inequality” pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas) da Noah Diffenbaugh, climatologo, e Marshall Burke, entrambi del Department of Earth system science della Stanford University, «dagli anni ’60, il riscaldamento globale ha aumentato la disuguaglianza economica. Idi temperatura causati dalle crescenti ...

GassmanGassmann : Chiediamo a chi fa informazione in Italia maggiore spazio per le tematiche che affrontano i cambiamenti climatici!… - UNHCRItalia : Cambiamenti climatici ed esodi: come sono collegati? - wireditalia : La soluzione più efficace contro i cambiamenti climatici potrebbe arrivare dalla riforestazione. -