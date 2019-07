Ciclismo | Elia Viviani e altri big forse vicini all’addio alla Deceuninck Quickstep

Ciclismo - Elia Viviani punta il Tour de France : “la volata di Bruxelles è il mio obiettivo stagionale” : Lo sprinter italiano ha parlato dopo le due vittorie ottenute al Giro di Svizzera, ottimo viatico in vista del Tour de France Il Giro di Svizzera sta regalando emozioni ad Elia Viviani, capace di vincere ben due tappe in volata davanti niente meno che a Peter Sagan. Un bel biglietto da visita per lo sprinter italiano in vista del Tour de France, che partirà il prossimo 6 luglio da Bruxelles. Filippo Rubin//LaPresse Ottima gamba e lo scatto ...

Ciclismo : si infiamma il mercato! Elia Viviani alla Cofidis? Movistar : arriva Mas - partono Quintana e Landa : Le ufficialità, come ogni anno, arriveranno solamente a partire da agosto. Il ciclomercato si sta però già infiammando ad inizio estate: tanti i colpi già annunciati, moltissime le trattative in corso. Da segnalare che al momento solamente la metà del gruppo ha un contratto in vista del 2020: tutti gli altri aspettano dunque o di rinnovare o di cambiare casacca. La notizia più importante, praticamente ufficiale, è quella di Vincenzo Nibali alla ...

Ciclismo - Elia Viviani : ‘Mi sono ammazzato al pensiero del declassamento’ : Un paio di settimane dopo aver lasciato il Giro d’Italia da sconfitto, Elia Viviani sembra essere riuscito a voltare pagina e a ritrovare l’entusiasmo e la fiducia per guardare ai prossimi importanti appuntamenti. Il Campione d’Italia ha incassato l’apprezzamento del suo Team manager Patrick Lefevere, convinto di poter continuare la collaborazione anche nei prossimi anni con soddisfazione reciproca, ed è pronto alla grande avventura del Tour de ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...