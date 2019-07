Che pasticcio | Bridget Jones! Il dialogo interiore

vanityfair

(Di lunedì 8 luglio 2019) Noi stessi siamo le persone con cui parliamo di più. Tra noi e noi intratteniamo una conversazione – più o meno cosciente – che dura tutta la vita. Gli inglesi lo chiamano self talk, in italiano si parla di. Per semplificare (molto) il concetto, ilè quella voce che commenta, sprona o critica le nostre azioni e il nostro modo di vivere. E lo fa in continuazione. Questo continuo scambio condiziona significativamente la qualità del nostro comportamento e quindi della nostra vita. Siamo amorevoli, autoindulgenti, positivi quando ci rivolgiamo a noi stessi? Oppure siamo ipercritici, pessimisti e autosvalutanti? Il primo passo per capirlo è farci caso. In situazioni di imbarazzo tendete a facilitarvi la vita o a peggiorare le cose (Oddio, mi stanno guardando tutti! Non ce la farò mai. Ho sbagliato anche questa volta)? Ilva ...

ZeusMega : A questa serie frega il ricordo dell'originale,altrimenti sarebbe pure guardabile ,nonostante i tanti limiti ....po… - GianlucaAcm : @Maicuntent96 @battitomilan7 Si, beh, ci sta che il pelato, più anziano, sia considerato più affidabile. All'inizio… - mxchilicious : @fairyseonghwa sempre detto che sei un pasticcio ?? -