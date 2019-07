Calciomercato Roma | Under piace al Bayern | può essere l’alternativa a Sané

Calciomercato Juventus : le cifre della super offerta della Roma per Higuain : Calciomercato Juventus: spuntano le cifre dell’offerta della Roma per Higuain. Ai microfoni di Raisport, il commentatore ed esperto di mercato televisimo Ciro Venerato si è sbilanciato sul mercato della Juventus ed in particolare sull’offerta della Roma per l’attaccante argentino Gonzalo Higuain. Calciomercato Juventus: le cifre dell’offerta della Roma per l’attaccante bianconero Secondo Venerato, come riporatto ...

l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, fa chiarezza sulla situazione del talento della Roma: "Attendiamo in incontrare Petrachi".Solo un anno fa era un talento che non aveva ancora avuto la possibilità di esordire in Serie A, oggi Nicolò Zaniolo non solo è uno dei punti fermi della Roma e del nuovo ciclo della Nazionale Azzurra, ma è anche uno dei giocatori più ambiti del Calciomercato.Il suo nome è stato accostato a quello ...

Calciomercato Roma - ultime notizie : il punto ad inizio Luglio : Calciomercato Roma, ultime notizie: il punto ad inizio Luglio La bufera su Roma sembra placarsi per lasciare spazio alla nascita della nuova stagione targata Fonseca. Periodo difficile quello vissuto dall’ambiente Romanista. A partire dalla fine del campionato i malumori dei tifosi non erano nascosti e gli addii di tre pilastri giallorossi non han fatto altro che rincarare le critiche. Claudio Ranieri in primis, al quale la ...

Calciomercato Roma - ufficiale la cessione di El Shaarawy allo Shanghai Shenhua : le cifre dell’affare : Il club giallorosso ha ufficializzato la cessione del ‘Faraone’ alla società cinese, rendendo nota anche la cifra incassata Stephan El Shaarawy si trasferisce ufficialmente in Cina, dalla prossima stagione infatti giocherà con la maglia dello Shanghai Shenhua. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi La Roma ha ufficializzato nella mattinata di oggi la cessione, pubblicando un comunicato sul proprio sito: ‘L’AS Roma rende ...

Calciomercato Roma - ufficiale : El Shaarawy ceduto allo Shanghai Shenhua : “L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver raggiunto un accordo per la cessione a titolo definitivo, allo Shanghai Greenland Shenhua FC, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stephan El Shaarawy, a fronte di un corrispettivo fisso di 16 milioni di euro“. Con questa breve nota diffusa sul proprio sito ufficiale, la Roma comunica la cessione definitiva di El Shaarawy allo Shanghai Shenhua.L'articolo Calciomercato Roma, ...

Calciomercato lunedì 8 luglio : De Ligt-Juve - ora ci siamo - Raiola conferma! Roma : El Shaarawy-Shanghai - UFFICIALE : Calciomercato 8 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi lunedì 8 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto rivelato da Mino Raiola ai microfoni di “De Teleegraf”, De Ligt e i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio in bianconero del centrale olandese. Ora non resta che aspettare l’accordo tra la Juventus e l’Ajax. […] L'articolo Calciomercato lunedì 8 luglio: De Ligt-Juve, ora ci ...

Calciomercato venerdì 5 luglio : Bennacer-Milan - è fatta. Napoli su Icardi. Higuain apre alla Roma : Calciomercato 5 luglio- Ecco tutte le trattative di venerd’ 5 luglio. JUVENTUS– Ufficializzato Buffon, i bianconeri concentreranno le loro attenzioni su De Ligt. Prima offerta ufficiale presentata da Paratici, cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’Ajax ne chiede circa 10 in più. Prossimi giorni decisivi. Napoli– Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

Calciomercato giovedì 4 luglio : riecco Buffon. Joao Pedro all’Atalanta. Higuain-Roma - c’è la svolta! : Calciomercato 4 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 4 luglio. JUVENTUS– Visite mediche per Buffon al J Medical poi, nel pomeriggio, firma e ufficialità dell’operazione. Juventus forte anche su De Ligt, affare che potrebbe decollare nel corso dei prossimi giorni. 75 milioni di euro la richiesta dell’Ajax. MILAN– Da risolvere il mistero trequartista. […] L'articolo Calciomercato giovedì 4 luglio: riecco ...

Calciomercato Roma - El Shaarawy allo Shanghai Shenhua : “Ringrazio i tifosi giallorossi” : Stephan El Shaarawy lascia la Roma e vola in Cina per vestire la maglia dello Shanghai Shenhua: “Sono stati anni bellissimi”.“powered by Goal”Prima esperienza all’estero per Stephan El Shaarawy, che dopo aver vestito le maglie di Milan, Genoa e Roma lascia la Serie A per volare in Cina. Il Faraone è stato intercettato all’aeroporto e ha salutato i tifosi giallorossi, confermando di fatto la nuova ...

Calciomercato Roma – El Shaarawy pronto a dire sì alla Cina : ecco il possibile sostituto : Stephan El Shaarawy pronto a trasferirsi in Cina: 40 milioni in 3 anni al giocatore, 20 alla Roma. Per il sostituto il nome caldo è Brahimi Stephan El Shaarawy è pronto al trasferimento in Cina. L’offerta dello Shanghai Shenua è di quelle irrifiutabili anche per la Roma che, secondo la ‘Rosea’, avrebbe voluto trattenere il giocatore: circa 20 milioni nelle casse dei giallorossi, 40 in 3 anni al giocatore. L’ex Milan aveva chiesto un ...

La Roma, con Petrachi in testa, non molla l'obiettivo N'Koulou. Perotti è stato inserito nell'offerta, con un conguaglio di 10 milioni.La Roma sta lavorando sul Calciomercato per regalare a Fonseca un colpo in difesa, dopo aver già formalizzato ufficiosamente l'acquisto in porta di Pau Lopez, che dovrebbe arrivare domani nella Capitale.Dopo la cessione di Manolas, in difesa il primo obiettivo è ...

Calciomercato serie A : Juve mira a Pogba - Pau Lopez alla Roma : Sono giorni frenetici per il Calciomercato di serie A. Anche oggi 7 luglio continuano le trattative e i rumors che riguardano tutti i club ma soprattutto quelli che ambiscono ad un campionato di vertice. Juventus, Inter, Roma, Milan e Napoli stanno cercando di rinforzare le proprie rose con acquisti ad hoc. Dall'Inghilterra: maxi offerta Juve per Pogba Non hanno dubbi in Inghilterra: la Juventus è pronta a sferrare l'assalto decisivo per ...

La Roma ha trovato l'accordo definitivo per Pau Lopez: sarà lui il successore di Olsen tra i pali. domani le visite mediche e la firma sul contratto.Pau Lopez è realtà. In attesa di firma e ufficialità, la Roma ha trovato il suo nuovo portiere: ancora qualche ora e l'ormai ex giocatore del Betis diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore giallorosso.Il club italiano e quello spagnolo hanno infine trovato ...

La Roma si appresta a salutare El Shaarawy nelle prossime ore e ha già individuato il possibile sostituto: Brahimi del Porto è il nome più caldo.La Roma si conferma grande protagonista degli ultimi giorni di Calciomercato. Il club capitolino sta per salutare Stephane El Shaarawy, che nelle prossime ore si accaserà in Cina con lo Shanghai Shenhua, e pensa già alla sostituzione del 'Faraone' nella rosa del nuovo ...