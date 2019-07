Bari | spiaggia rifiuta 13 persone malate di Aids Qui non potete più entrare

Molestie in spiaggia a Bari : pachistano rischia il linciaggio : Maria Girardi La vittima è una ragazzina di tredici anni che ha cercato invano di difendersi All'inizio sembravano i soliti giochi di ragazzi poco più che ventenni. Poi si è passati alle derisioni e agli insulti, fino ad arrivare alle Molestie sessuali. Il triste episodio si è verificato nella zona più gremita del lido barese "Pane e Pomodoro" e la vittima è una ragazzina di 13 anni. Un gruppo di bulli, dopo aver portato non poco ...

Bari - 15enne pestato brutalmente in spiaggia : l’appello del padre su Facebook : "Aiutatemi a identificarli, dobbiamo fermare questi vermi", ha scrittoi l'uomo su Facebook raccontando l'accaduto. Il figlio 15enne brutalmente pestato da gruppo di coetanei mentre era in spiaggia a Palese e costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale per un trauma commotivo alla testa.Continua a leggere