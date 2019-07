Altro che uno vale uno Per i ragazzi David Attenborough è come una rockstar

Altro che Inter - Libero elogia il mercato del Napoli : “Chiamali fessi” : Nessuna cessione fin qui Libero elogia il mercato del Napoli di Ancelotti e De Laurentiis. E lo contrappone a quello dell’Inter. Ecco come comincia l’articolo: “C’e` chi, come l’Inter, ha come primo obiettivo vendere Icardi e Nainggolan – due giocatori di alto livello anche se nell’ultima stagione sono stati deludenti – e c’e` chi invece, zitto zitto, i migliori se li tiene e anzi rinforza la squadra con acquisti ...

Quando il destino è scritto - il figlio di Ruud Gullit debutta con l’Az : anche un Altro parente celebre… : Cos’ha di speciale il ragazzo nella foto? Nulla, a parte il fatto di essere figlio di Ruud Gullit e nipote di un altra leggenda del passato. Maxim Gullit ha fatto il suo debutto con la maglia dell’Az Alkmaar in un’amichevole contro il Paok Salonicco. Un destino segnato quello di Maxim. Il padre ha guidato il Milan tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, ma il ragazzo ha il DNA di un altro campione. La ...

Gullit – Quando il destino è scritto - il figlio di Ruud debutta con l’Az : anche un Altro parente celebre… : Cos’ha di speciale il ragazzo nella foto? Nulla, a parte il fatto di essere figlio di Ruud Gullit e nipote di un altra leggenda del passato. Maxim Gullit ha fatto il suo debutto con la maglia dell’Az Alkmaar in un’amichevole contro il Paok Salonicco. Un destino segnato quello di Maxim. Il padre ha guidato il Milan tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, ma il ragazzo ha il DNA di un altro campione. La ...

Altro che Boateng! Melissa Satta in vacanza con un altro giocatore del Milan : c’è del tenero con… Romagnoli? [GALLERY] : Melissa Satta pizzicata in vacanza con il capitano del Milan Alessio Romagnoli: c’è del tenero fra i due? ‘Chi’ pensa a qualcosa di più di una semplice amicizia Di recente Melissa Satta è stata paparazzata alle isole Baleari in compagnia di Kevin Prince Boateng, ex marito, con il quale ha rotto nelle ultime settimane. Un riavvicinamento? Possibile. La coppia ha trascorso del tempo insieme al figlio Maddox, ma ...

SPY FINANZA/ Altro che Germania - il vero nemico dell'Italia è più a Est : Si parla tanto di riformare la Bce sul modello della Fed, quando sarebbe molto più semplice intervenire sui Paesi dell'Est europeo

Caos Procure - spunta un Altro nome : a cena con Pm Palamara anche Claudio Ranieri : Novità nell’inchiesta sul mercato delle nomine al Csm, dopo quello di Claudio Lotito spunta un altro nome legato al mondo del calcio, si tratta dell’ex allenatore della Roma Claudio Ranieri, amico di Luca Palamara. Come riporta ‘La Verità alle 21 circa di mercoledì 8 maggio è andata in scena una cena in onore del mister a casa di Agazio Loiero, ex ministro del governo Prodi, tra gli ospiti presente anche ...

Critiche a Gwyneth PAltrow : Truffatrice e strozzina! : L'attrice 46enne Gwyneth Paltrow, creatrice del brand di lifestyle "Goop", è sbarcata a Londra con un evento all'insegna della salute e della bellezza. Ma i londinesi non hanno apprezzato i costi del summit, definendola una"strozzina". Gwyneth Paltrow, creatrice del brand di lifestyle “Goop”, ha organizzato un weekend all’insegna della bellezza a Londra: l’Health Summit. Il weekend consisteva in una serie di workshop e conferenze ...

Lukaku all’Inter - Altro incontro con l’agente : trattativa che avanza con lo United : Romelu Lukaku è l’obiettivo in attacco dell’Inter. La trattativa con il Manchester United continua e oggi è previsto un nuovo incontro con Pastorello.“powered by Goal”L’Inter non ha intenzione di fermarsi nella sua corsa verso Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, in serata è previsto un incontro tra i dirigenti nerazzurri e l’agente dell’attaccante belga, ovvero Federico ...

Torino - trattativa in corso non solo Verdi e Mario Rui : c’è anche un Altro azzurro : Il Torino ha interessare anche per Orestis Karnezis La Gazzetta dello Sport riporta che il Torino segue già da un po’ Simone Verdi e che Mario Rui, esterno portoghese cercato anche dal Milan. I granata sono interessati anche al ed portiere Orestis Karnezis. L’ex estremo difensore dell’Udinese, avrebbe già dato l’ok per ricoprire il ruolo di vice Sirigu. Leggi anche UFFICIALE – Arbitri, addio Banti e Mazzoleni: i ...

Utilizzo Android su smartphone Huawei : situazione tutt’Altro che risolta? : Nel fine settimana in questo articolo vi avevamo parlato della possibilità concreta che le aziende americane potessero regolarmente riprendere a vendere i propri prodotti a Huawei, almeno per i bene che non costituiscano un pericolo per la sicurezza nazionale. Trump ne aveva parlato nel concreto, prospettando anche una potenziale soluzione della vicenda nel corso dell'incontro che da lì e poco avrebbe avuto con il presidente della Cina, Xi ...

Altro che Francesco Totti : le bandiere nel calcio - finito di giocare - fanno solo danni : Terminata la carriera sul rettangolo di gioco, i giocatori-simbolo non servono più a niente alle loro società. Può sembrare triste o irriconoscente, ma lo dimostra una lunghissima serie di flop Michel Platini arrestato per corruzione: ecco di cosa è accusato"

Altro che Messi e Ronaldo : mucca ruba il pallone e gioca a calcio in India - l’esilarante VIDEO che spopola in rete : Una mucca dell’India è diventata famosa in rete per le sue abilità calcistiche, riprese nel VIDEO che trovate in fondo all’articolo. Le immagini sono state viste e condivise migliaia e migliaia di volte sui social network ed è proprio impossibile non ridere davanti all’animale che rincorre la palla e la controlla con un’invidiabile padronanza. Il VIDEO, che sembra sia stato girato nell’area di Mardol, nello stato di Goa, mostra un gruppo di ...

Lo amo perché è bello dentro! Altro che crisi ... Rocio Morales pazza di Raoul Bova : Ha solo parole d'amore per il suo Raoul Bova l'attrice spagnola che da sei anni gli ha rubato il cuore. In un'intervista a Grazia, Rocio Munoz Morales parla del suo rapporto con l'attore italiano e svela quando si sposeranno. La storia d'amore tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova procede a gonfie vele già da molti anni. I due si sono conosciuti e innamorati sul set del fim “Immaturi – Il viaggio” e da allora non si sono mai ...

Altro che riconoscimento facciale - il Pentagono ha un laser che identifica le persone dal battito del cuore : Può riconoscere una persona fino a 200 metri di distanza, con una precisione del 95%. Meglio del 'facial recognition system': la frequenza cardiaca non si può camuffare