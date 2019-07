Telegram si aggiorna alla versione 5 9 e lancia ufficialmente i nuovi sticker animati

Telegram Desktop si aggiorna : aggiungi chiunque ai contatti : Questa mattina, Telegram Desktop si è aggiornato per Windows 10 introducendo la possibilità di aggiungere chiunque ai contatti, anche senza numero. Changelog Aggiungere contatti è più facile: ora puoi aggiungere qualsiasi utente ai tuoi contatti, anche se i loro numeri di telefono non sono visibili. Trasferisci chat di gruppo: trasferisci la proprietà delle chat di gruppo e dei canali concedendo i diritti completi a un altro amministratore. ...