LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-6 7-6 6-3 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | un immenso

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME SET MATCHCONTINUA IL SOGNO DI MATTEO! 67 76 46 76 63, primi ottavi di finale della carriera in uno slam, seconda settimana ae tre match point salvati! 40-15 Sbaglia un comodo rovescio l’italiano, calma ora… 40-0 Lo scambio parte e si allunga questa volta, ma lo vince sempre Matteo! 3 match point! 30-0 E un’altra ottima prima favorisce il comodo smash! 15-0 Ventiduesimo Ace, non si ferma più il servizio diServono quattro punti per la storia! 5-3 Rapidissimo turno di battuta per l’argentino, non si è giocato ma oraserve per il match! 30-0 Esce la risposta di Matteo, i pensieri sono tutti volti al prossimo game 15-0 Comincia benecol dritto, senza regalare 5-2 La seconda sulla riga regala il quarto punto consecutivo a, tutto col ...

