(Di sabato 6 luglio 2019) Gliessi dipotrebbero intrecciarsi in questa sessione estiva di calcio. I due club si stanno parlando in questi giorni per discutere della situazione relativa al centravanti argentino, Mauro. L'ex capitano, infatti, sembra destinato a lasciare Milano dopo le vicende degli ultimi mesi e i bianconeri sono in pole position, nonostante il possibile inserimento del Napoli nella trattativa. La rivalità tra bianconeri e nerazzurri resta viva ed è stata amplificata nelle ultime settimane dall'approdo a Milano di Antonio Conte, storica bandiera della Juve e colui che ha dato il via al dominio bianconero in Italia, che dura in maniera incontrastata da otto anni. Scontro traCome detto gliessi dipotrebbero intrecciarsi in questa sessione di. Mauroè al centro del valzer di attaccanti, con il centravanti ...

ArmandoAreniell : Inter contrasti con la Juventus sul mercato: si discuterebbe del caso Icardi - D17Fra : @_GP14_ A me non piace parlar bene del Napoli, considerando la rivalità tra le tifoserie, però si può dire ultimame… - Vitomasel : #Barella. Lo dico ora che non sappiamo se sarà Inter o Roma. Trovatemi un giocatore di 22 anni con la stessa percen… -