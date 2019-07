Addio a Gilberto, mito della Bossa nova

Il leggendario chitarrista e cantante brasiliano,di fama mondiale, e pioniere del genere musicale, Joao, è morto a 88 anni. Lo ha annunciato il figlio Joao Marcelo. "La sua lotta è stata nobile,ha cercato di preservare la sua dignità mentre perdeva la sua autonomia", ha scritto Joao Marcelo su Facebook.viveva a Rio, da solo e in rovina. Era un musicista autodidatta. Fu l'unico di 7 figli a non aver ottenuto un diploma come desiderava suo padre. Unico suo interesse sin da bambino: la musica.(Di sabato 6 luglio 2019)