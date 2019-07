Sea of Solitude è finalmente disponibile e tratta argomenti delicati e profondi con uno

eurogamer

(Di venerdì 5 luglio 2019) EA Originals è l'etichetta di Electornic Arts che si occupa del lancio di produzioni dall'anima indie caratterizzate da una certa ricercatezza stilistica e a livello di concept. Dopo i due Unravel, Fe e A Way Out èarrivato il momento dello splendido Sea of. Il gioco sviluppato da Jo-Mei Games è un'avventura che ci fa seguire le orme di Kay, una ragazza che ormai si è trasformata in mostro all'interno di un mondo in evoluzione dove nulla è come sembra. Un gioco da tenere d'occhio anche perché vuolerecome solitudine e depressione la cui recensione verrà pubblicata nella giornata di oggi.L'obiettivo degli sviluppatori è quello di farci vivere un'avventura profondamente emozionante tra luce e oscurità, colore e grigiume e in cui tutto ciò che vedremo con i nostri occhi è una metafora di tematiche estremamente importanti.Leggi altro...

