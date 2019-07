Marca | Ajax irritato con la Juve sull’affare De Ligt

ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2019) L’agenzia di stampa LaPresse riporta in un’agenzia la notizia che l’si sarebbe irritata con laper la trattativa riguardante Matthijs de. Proprio per questo motivo gli olandesi hanno deciso di non chiudere le porta al Barcellona che appare interessato al calciatore. L’indiscrezione arriva dalla Spagna sulla caccia al 19enne difensore olandese, secondo, la società olandese non avrebbe gradito il comportamento dellache ha chiuso un accordo con il giocatore (12 milioni di euro a stagione fra fisso e bonus) prima di parlare con loro. La prima offerta all’di quasi 50 milioni di euro, così, è stata respinta, perché lontana dai 75 che sarebbero pronti ad offrire Barcellona e PSG. L'articolocon lasull’affare DeilNapolista.

ArenaRosario : RT @napolista: #Marca: #Ajax irritato con la #Juve sull’affare #DeLigt Lo riporta l’agenzia di stampa La Presse precisando che gli olandesi… - napolista : #Marca: #Ajax irritato con la #Juve sull’affare #DeLigt Lo riporta l’agenzia di stampa La Presse precisando che gli… - robytall : Calciomercato Juventus, De Ligt si complica. Dalla Spagna: 'Barcellona in agguato' Secondo Marca, l'Ajax avrebbe r… -