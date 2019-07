Expo, Sala condannato a sei mesi

Il sindaco di Milanoè statoa sei, convertiti in multa di 45 mila euro, per la vicenda della Piastra di2015. L'accusa,di falso ideologico e materiale per la presunta retrodatazione di due verbali con cui vennero sostituiti due componenti della commissione di gara per l'assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi, riguardava il periodo in cuiera amministratore delegato di."La sentenza non produrrà effetti sulla mia capacità di essere sindaco",ha commentato,(Di venerdì 5 luglio 2019)