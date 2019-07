ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2019) Per il posto di Mario Rui ilpensa a Jeremy. Il Corriere dello Sport scrive che è da tempo che il club di De Laurentiis lo tiene d’occhio. L’ultima parte della stagione l’ha giocata con il Celtic, club di appartenenza dell’altro pretendente al posto del portoghese, Tierney. Spesso i due si sono alternati spartendosi le corsie.ha 24 anni, è nato a Stoccarda ed è un terzino molto duttile, con un’ottima gamba e un buon palleggio. Potrebbe arrivare ad unanon elevatissima, scrive il quotidiano. Dopo un eccellente Europeo Under 21 il Borussia lo aveva prelevato dall’Hoffenheim per meno di 8 milioni e non dovrebbe rientrare nei piani del club tedesco, in cui è tornato. L'articoloalad unanonilsta.

napolista : CorSport: #Toljan al #Napoli sarebbe possibile ad una cifra non elevata Il 24enne non rientra nei piani del Borussi… - martinblythe7 : RT @napolista: CorSport: il Napoli pensa a #KieranTierney per sostituire #MarioRui #Ancelotti ne ha parlato con la società già in inverno.… - napolista : CorSport: il Napoli pensa a #KieranTierney per sostituire #MarioRui #Ancelotti ne ha parlato con la società già in… -