Albiol | “Bisogna approfittare di Sarri alla Juve All’inizio finirà per concedere

(Di venerdì 5 luglio 2019)lascia Napoli. Direzione Villareal. Ieri la partenza è stata ufficializzata, sia dal club spagnolo che dal Napoli e ci sono state alcune anticipazioni delle parole di addio del difensore. Oggi il Corriere dello Sport pubblica una lunga intervista all’ex centrale del Napoli. Sono tanti gli argomenti di cui parla. Innanzitutto esclude che con la partenza di Hamsik e adesso la sua si chiuda un ciclo, anzi. Il Napoli è per lui una squadra forte, fatta da giovani e ha la fortuna di avere in panchina Ancelotti, uno degli allenatori più forti del mondo. E una certezza, Koulibaly sulla linea difensiva.dice che gli dispiace staccarsi da lui. Racconta che Ancelotti si è un po’ arrabbiato quando ha saputo della sua decisione di tornare a casa, come De Laurentiis, ma che poi hanno compreso quella che è una scelta di vita. Il giorno più duro della sua permanenza a Napoli, ...

