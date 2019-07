Vince la linea del sindaco | Andò eletto direttore artistico del Mercadante

Capolinea Italia - le azzurre fuori ai quarti tra gli applausi : l’Olanda Vince di ‘testa’ : Grazie a due colpi di testa, l’Olanda passa ai quarti di finale del Mondiale: Italia fuori tra gli applausi Si interrompe ai quarti di finale il sogno Italiano. Le azzurre del calcio sono state fermate oggi pomeriggio dall’Olanda: sotto il caldo sole francese, le atlete del ct Bertolini nulla hanno potuto contro le campionesse europee. Dopo un buon primo tempo, nel quale le azzurre hanno avuto due occasioni d’oro, ...

L'intesa con l'Ue allontana le urne Vince la linea Quirinale-Conte-Tria : Spread sotto controllo ormai da giorni. Premier e ministro dell'Economia moderatamente ottimisti. Fonti Ue che parlano di "progressi". La trattative tra il governo italiano e la Commissione europea, salvo colpi di scena dell'ultima ora, potrebbe portare all'intesa che evita la... Segui su affaritaliani.it

Ciclismo - doppietta tricolore per Claudia Cretti! Dopo la cronometro - Vince anche la prova in linea paralimpica : Doppio titolo italiano paralimpico per Claudia Cretti. La 23enne bergamasca Dopo essersi imposta sabato nella cronometro cat. C4 a Marostica, ieri ha vinto anche la prova in linea a Bassano del Grappa. Una doppietta di grande spessore per questa giovane atleta, che ha saputo reagire in modo unico alle difficoltà, diventando ora grande protagonista del paraCiclismo italiano e potendo davvero sognare la qualificazione alla Paralimpiade di Tokyo ...

Danimarca - sinistra Vince grazie a linea dura sui migranti. Crollano i populisti : Hanno puntato tutta la campagna elettorale su welfare e cambiamento climatico, che è la prima preoccupazione degli elettori. Ma quello che in Danimarca ha segnato la vittoria dei socialdemocratici di Mette Frederiksen è la linea dura del partito sui migranti, che ha strappato voti all’estrema destra, Ddp, crollata dal 21 all’8,7%. I liberali di Lars Loekke Rasmussen escono sconfitti dalle elezioni politiche e lasciano il potere dopo essere ...

Europee 2019. A Malta la linea dura di Muscat sui migranti Vince sugli scandali : Nella piccola Malta il voto del 25 maggio dovrebbe confermare il primato del Partito laburista sui nazionalisti, in un sistema ancora fortemente bipolare. La gestione severa della questione migranti da parte di Joseph Muscat, premier laburista dal 2013, piace alla maggior parte dei maltesi, che sembrano disposti a perdonargli le accuse di corruzione e le pesanti ombre lasciate dall’omicidio di Daphne Caruana Galizia, la più famosa ...