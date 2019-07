huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Vladimirha compiuto a Roma un viaggio breve, ma molto denso di incontri, toccando con i suoi interlocutori, in Italia e al Vaticano, una larghissima selezione di temi, dalla Libia alla Siria, dal Venezuela al controllo degli armamenti e ai rapporti con gli USA, dall’Ucraina ai Balcani, dalle sanzioni economiche al contrasto tra il modello liberal-democratico e quello autoritario (della cosiddetta democrazia “guidata”).L’impressione è che siasoprattutto per informarsi, tastare il terreno, sentire l’che tira, a scambiare impressioni con attori molto “speciali” come il Papa e la Curia vaticana, o come i presidenti di una repubblica e di un governo politicamente “anomali” e sottoposti a forti pressioni sia da parte dei loro alleati che dal mutare del quadro strategico globale.Non sembra ci fosse alcuna ...

sadape54 : RT @HuffPostItalia: Putin è venuto a fiutare l'aria (sovranista) - HuffPostItalia : Putin è venuto a fiutare l'aria (sovranista) - PaoloDiBerto2 : @SkyTG24 No al lavoro per pagare Putin, che va fatto entrare in Europa pagando il debito....o Putin e venuto a chie… -