Prima di tornare in Russia Putin incontra Berlusconi a Fiumicino

(Di giovedì 4 luglio 2019) Un amico è per sempre. Vladimirnon lascia l’Italia senza salutare Silvio. L’appuntamento è alle 21, all’ora di cena, all’aeroporto di. Forse ci sarà spazio per un piccolo brindisi in onore della pluriennale amicizia. E anche per sgranocchiare uno snackdel ritorno in.Di certo sarà qualcosa di più di una stretta di mano, un colloquio che con molta probabilità conterrà una domanda fondamentale: “Ci si può fidare di Matteo Salvini?”. Fra i due appunto c’è una amicizia di lungo corso cementata da una stima e da un affetto reciproco.“Silvio – ha assicuratoal Corriere della Sera - è un politico di statura mondiale, un vero leader che propugna fermamente gli interessi del suo Paese nell’arena internazionale. ...

