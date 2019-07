Milano Incidente in Tangenziale Ovest | morto quarantenne di Vigevano

Terribile incidente sull’A1 Milano -Napoli : pulmino si ribalta - un morto e due feriti : Sulla A1 Milano-Napoli , alle ore 19:30, nel tratto tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, è avvenuto un incidente all’altezza del km 455 nel quale un pulmino , con a bordo sei persone, sbandando autonomamente si è ribalta to causando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. Sul luogo dell’ incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale di ...

Milano : incidente in laboratorio di chimica - 4 intossicati : A Milano 4 studenti dell'università Bicocca sono rimasti intossicati per avere inalato una sostanza caduta accidentalmente all'interno del laboratorio di chimica nell'edificio in piazza della Scienza. Due ragazze di 23 anni e due ragazzi di 24 e 27 anni sono stati trasportati in ospedale: le loro condizioni non sono gravi.