Liam Gallagher ha chiesto scusa alla madre e alla nipote per la lunga faida contro il

Scaletta e ingressi per il concerto di Liam Gallagher al Collisioni di Barolo il 4 luglio : Con il concerto di Liam Gallagher al Collisioni di Barolo, il cartellone degli spettacoli del festival agrirock entra finalmente nel vivo. Dopo la calata di Eddie Vedder, Collisioni Festival è infatti pronto ad accogliere un altro grande nome della musica internazionale, che nei prossimi mesi rilascerà il secondo album da solista dopo il debutto in As you are che ha sancito l'addio definitivo agli Oasis. L'inizio del concerto è previsto ...

Liam Gallagher minaccia la moglie di Noel. E il fratello risponde : Quanti ragazzi hanno imbracciato una chitarra spinti a riproporre le ballate degli Oasis? Impossibile contarli. Quei tempi sono lontani, così come lontani sono i due fratelli Gallagher. Da ormai una decina di anni, i due non fanno che litigare. E stavolta Liam ha “alzato il tiro” minacciando la moglie di Noel via sms, attraverso sua nipote. Il maggiore dei due fratelli ovviamente non è stato zitto e ha pubblicato tutto sui social, ...

Liam Gallagher minaccia moglie di Noel/ Sms choc "stai molto attenta" - e il fratello… : Liam Gallagher, nuovo scontro con il fratello Noel dopo sms di minacce alla moglie Sara. L'intervento social del 52enne, ecco cosa è accaduto.

Liam Gallagher apre il festival collisioni a Barolo : Giovedì 4 luglio Barolo ospiterà la prima data del nuovo tour mondiale dell'ex leader degli Oasis, Liam Gallagher, che presenterà in anteprima

Liam Gallagher ha in programma un tour europeo : Liam Gallagher uscirà con l’album “Why Me? Why Not”. Il nuovo progetto è anticipato dal singolo “Shockwave”. L’artista porterà il

Liam Gallagher pubblica The River - nel nuovo singolo da Why Me? Why Not incita le nuove generazioni a combattere per il cambiamento : Liam Gallagher pubblica The River, il nuovo singolo disponibile in radio e in digital download che anticipa il disco Why Me? Why Not in programma per il prossimo 20 settembre. The River segue il rilascio del primo pezzo, Shockwave, il primo singolo ad anticipare le sonorità del nuovo album dell'ex Oasis che, dopo il fallimento dell'idea della reunion con suo fratello Noel, è pronto a tornare con un progetto da solista. The River è un brano ...

Liam Gallagher tra album - tour - documentari e politica : Liam Gallagher è sempre sulla cresta dell’onda, quanto a trovate per far parlare di sé. E in questi giorni ha puntato in alto, lanciando la proposta di candidatura a Primo ministro britannico sul suo profilo Twitter. «Mi chiamo Liam Gallagher, ho 4 bellissimi figli, nel corso degli anni mi sono dilettato con la droga, ho avuto molte numero 1, ora mandatemi le chiavi del numero 10 (di Downing Street a Londra, la residenza del primo ministro), ...

Liam Gallagher in Italia nel 2020 - biglietti in prevendita per i concerti a Roma e Milano : Liam Gallagher in Italia nel 2020, a febbraio, per due concerti a Roma e Milano. L'artista sarà sabato 15 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e domenica 16 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per due show della tournée a supporto del nuovo disco di inediti. Il nuovo album di Liam Gallagher verrà rilasciato il 20 settembre con il titolo Why Me? Why Not, su etichetta Warner Records, anticipato dal singolo Shockwave. Il brano ha ...

Liam Gallagher in concerto a Roma e Milano a febbraio per presentare il nuovo album "Why Me? Why Not."

Liam Gallagher contro Sadiq Khan sulla criminalità di Londra - il sindaco : “Colpa del governo” : Dalle parole pronunciate da Liam Gallagher contro Sadiq Khan, sindaco di Londra, emerge il risentimento di un padre verso un'autorità che non mette in sicurezza i propri cittadini, con la paura che i crimini che colpiscono la capitale britannica possano un giorno toccare i suoi figli. L'ex Oasis, infatti, nel corso di un'intervista rilasciata al programma BBC Breakfast, ha manifestato la sua preoccupazione circa i delitti che avvengono a ...

Liam Gallagher vorrebbe essere premier : “Reunion Oasis sarà legge” : Liam Gallagher vorrebbe essere premier e convertire in legge il suo desiderio di riunire gli Oasis. La voce di Shockwave, del resto, non è nuova alle esternazioni sulla volontà di ricominciare con la band più influente del brit-pop degli anni '90, scioltasi per i forti dissidi con il fratello Noel che, nonostante il tempo, continuano anche in questi giorni. Dopo l'uscita di scena di Theresa May e le proposte di Rory ...

La data d’uscita del nuovo album di Liam Gallagher è ufficiale : l’annuncio con il video di Shockwave : Il nuovo album di Liam Gallagher sta per arrivare. Il disco ha ora una sua data d'uscita ufficiale, che è fissata nel 20 settembre. Why Me? Why Not sarà quindi l'erede naturale di As you Are, che il minore dei Gallagher ha rilasciato nel 2017, con Shockwave già rilasciato come primo singolo di lancio con un video ufficiale che ha rilasciato proprio in occasione dell'annuncio della data ufficiale del nuovo album. L'annuncio del suo ...

Harry Styles e Louis Tomlinson insieme alla prima del film su Liam Gallagher

Liam Gallagher contro Noel per As It was senza canzoni degli Oasis : “È tutto ciò che gli rimane” : Liam Gallagher contro Noel, ancora. Questa volta la polemica riguarda l'assenza di canzoni degli Oasis nel docu-film As It was. La pellicola racconta la sua carriera ed è stata presentata nelle scorse ore a Londra. Nel corso della presentazione, Liam Gallagher ha spietato che non ci sono canzoni degli Oasis perché suo fratello Noel si è opposto fortemente. A riferirlo è Musical Express che riporta le parole di Liam Gallagher contro Noel ma ...