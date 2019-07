Il team di The Elder Scrolls Online è consapevole che il cross-play è una funzione

Bloodstained : Ritual of the Night - il team riconosce la scarsa qualità del porting su Nintendo Switch : Nonostante Bloodstained: Ritual of the Night sia stato pubblicato su Nintendo Switch una settimana dopo l'uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC, la situazione del porting non è delle più rosee. Molti utenti infatti hanno lamentato la scarsa qualità della versione per la console ibrida chiedendo agli sviluppatori di apportare modifiche al gioco.Come riporta Destructoid, circa un giorno e mezzo dopo che l'edizione su Switch è stata pubblicata ...

Definitivo FIFA 19 TOTS : i migliori calciatori al mondo nel team of the Season Ultimate : La corsa verso i FIFA 19 TOTS di Electronic Arts e EA Sports è stata spettacolare e inarrestabile. E ora si avvia verso la sua conclusione, che fa rima con una vera e propria esplosione di stelle del calcio contemporaneo. Stelle reali, intendiamoci, i cui talenti sono stati trasposti con dovizia di particolari e una decisa sterzata verso il realismo dal Team di sviluppo, ora per altro già al lavoro sul prossimo capitolo della simulazione ...

Il sequel di Zelda : Breath of the Wild arriverà perché il team aveva troppe idee per dei DLC : Come probabilmente saprete, nel corso del Nintendo Direct dell'E3 2019, la grande N ha sganciato la bomba annunciando il sequel dell'apprezzatissimo The Legend of Zelda Breath of The Wild. Le informazioni sul nuovo gioco dell'amata serie sono pittosto scarse ma, grazie alla segnalazione di ResetEra, ora sappiamo perché Nintendo ha scelto di fare un sequel.Jason Schreier di Kotaku ha avuto l'occasione di intervistare il producer Aonuma:Leggi ...

Obsidian sta sviluppando The Outer Worlds con un team di 80 persone - lo studio conta circa 200 sviluppatori : Obsidian è lo studio responsabile dell'atteso The Outer Worlds, l'RPG che è stato protagonista all'E3 2019 alla conferenza di Microsoft. In questa occasione, infatti, è stata finalmente svelata la data di uscita del gioco.Come saprete, lo studio è stato acquisito da Microsoft e ora fa parte degli Xbox Game studios, tuttavia The Outer Worlds approderà lo stesso su altre piattaforme.Ora, grazie a un articolo di Kotaku, scopriamo che il team al ...

Il team al lavoro sul sequel di Zelda : Breath of the Wild ispirato da Red Dead Redemption 2 : Nintendo ha lanciato una vera bomba alla fine della sua presentazione E3 quando ha confermato che il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è in fase di sviluppo. È ancora presto, il sequel non ha nemmeno un nome. Ma è interessante sapere che il team è ispirato a Red Dead Redemption 2 di Rockstar, riporta Gamingbolt.IGN ha parlato con il produttore di Zelda Eiji Aonuma riguardo a quali titoli il team di sviluppo stava giocando e che ...

Carmen Pierri del team Gigi D'Alessio vince The Voice of Italy 2019 : Carmen Pierri, del team di Gigi D'Alessio, ha vinto la finale di "The Voice of Italy" 2019, il talent musicale di Rai 2. Sedicenne di Montoro

CARMEN PIERRI/ Emoziona 'La Notte' assieme ad Arisa - team D'Alessio - The Voice 2019 - : CARMEN PIERRI è la finalista di The Voice Of Italy 2019 del Team di Gigi D'Alessio: ecco chi è, tutto quello che c'è da sapere.

Enrico Ruggeri/ Video - la sua passione a servizio di D'Alessio - #teamGigi - The Voice - : Enrico Ruggeri, The Voice of Italy 2019: il cantautore milanese sarà supercoach della semifinale nel team di Gigi D'Alessio

MIRIAM AYABA/ Video - tutti contro : 'Che femminista sei?' - #teamElettra - The Voice - : MIRIAM AYABA è alle semifinali di The Voice of Italy, dopo un percorso di crescita davvero molto importante. Nelle battle ha superato con merito Leslie.

Elettra Lamborghini/ Greta Giordano la prima eliminata del suo team - The Voice 2019 - : Elettra Lamborghini alle Battle di The Voice of Italy 2019 porta sul palco il brano 'Altrove' di Morgan, che commenta così: 'sono eccitato e commosso'

Shattered : Tale of the Forgotten King sta per arrivare in Accesso Anticipato su Steam : Se avete fame di giochi di ruolo action-adventure Shattered: Tale of the Forgotten King si merita un'occhiata. Il gioco uscirà il 4 giugno in Accesso Anticipato su Steam in seguito ad una campagna di raccolta fondi su Kickstarter e dopo uno sviluppo che si protrae dal 2016, riporta Gematsu.Oltre alla versione PC saranno anche commercializzate le versioni PS4 e Xbox One, al momento solamente annunciate ma prive di una data di lancio.Shattered: ...

The Voice of Italy 2019 team e talenti di tutti i coach dopo le Battle : THE Voice OF Italy 2019 Team dopo LE Battle. Con la sesta puntata di Battle martedì 28 maggio, i coach di The Voice of Italy hanno definito i tre talenti che passeranno nella terza fase, quella della semifinale con i Knockout giovedì 30 maggio. Ecco di seguito tutti i talenti dei Team che vedremo alla semifinale. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING The Voice of Italy 2019 Team Elettra Lamborghini ECCO I MEMBRI DEL Team ELETTRA: Greta ...