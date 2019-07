GTA Online | bonus e sconti della settimana del 4 luglio

gamerbrain

(Di giovedì 4 luglio 2019) L’Independence Day è un giorno speciale in tutta Southern San Andreas. Preparati a sparare fuochi d’artificio per le strade, a portare il patriottico Liberator per tutto il Paese e a indossare il fantastico cappello birra Patriot per festeggiare la libertà. Puoi anche approfittare degli invitantiin diverse attività e deglisui tuoi articoli patriottici preferiti. Questai tuoi articoli preferiti rossi, bianchi e blu tornano nei negozi. Sia che tu voglia vestirti dalla testa ai piedi a stelle e strisce e fare baldoria alla Tony’s Fun House o adornare le tue futuristiche armi Mk II con livree patriottiche, entra in GTAper approfittare di questi oggetti speciali scontati del 40%: Vapid Liberator Western Sovereign Il moschetto Cannone pirotecnico e fuochi d’artificio Livree dell’Independence Day per ...

