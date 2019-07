Giorgio Nebbia | il debito verso di lui è enorme E io lo ricordo così

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Per tributare un riconoscimento che non potrebbe certo ripagare ilincommensurabile che la mia generazione ha nei confronti di, forse con Laura Conti il più straordinario innovatore tra quanti hanno colto nella capacità trasformativa del lavoro assoggettato al capitale il pericolo più grave di minare irreversibilmente la natura, la sua integrità, la sua indiscutibile attitudine di alimentare una vita buona sulla Terra, rubo le parole ad una nota con cui un amico mio e di– Gian Paolo Poggio – ha annunciato una scomparsa purtroppo da tempo messa in un conto doloroso. “Sapevo – scrive Gian Paolo – diattrai suoi articoli, in particolare i contributi, molto originali, che apparivano nel bollettino di Italia Nostra. L’ho conosciuto di personala fine degli anni 80, in occasione della vicenda dell’Acna di Cengio (Savona). ...

NOANNA2007 : RT @Lanuovaecologia: - CaterinAndemme : E' morto Giorgio Nebbia, ambientalista e docente di merceologia - Bob_Sta : E' morto Giorgio Nebbia, ambientalista e docente di merceologia -