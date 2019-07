Alcuni Google Pixel 3 hanno problemi con la fotocamera da marzo ma il fix non arriva

Si evolve ancora Google Maps : grandi sorprese - in anteprima per Alcuni : Google Maps ultimamente ha fatto faville, integrando nel proprio sistema di navigazione alcune funzionalità cardine di cui proprio non si poteva più fare a meno (ci riferiamo alla segnalazione degli autovelox fissi mobili, degli incidenti e dei rallentamenti, oltre che dell'innesto del tachimetro per il controllo della velocità del proprio veicolo in presa diretta). Non intende fermarsi qui il colosso di Mountain View: se siete guide locali di ...

Alcuni dipendenti di Google chiedono di escludere l’azienda dal Pride di San Francisco : Google al Pride di Berlino (foto:JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images) Un gruppo di dipendenti di Google ha chiesto agli organizzatori del Pride di San Francisco di escludere la multinazionale dalla manifestazione, dopo lo scandalo sui commenti omofobi che neppure le scuse dell’amministratore delegato, Sundar Pichai, sono riuscite a sopire. “Vi esortiamo a revocare la sponsorizzazione di Google di Pride 2019 ed escludere Google dalla ...

Google introduce Alcuni filtri nella home di YouTube e “ricorda” le ricerche recenti : YouTube e app Google iniziano a mostrare un paio di interessanti cambiamenti: nel primo caso si tratta di una novità riguardante la schermata "home", nel secondo dell'arrivo delle ricerche recenti nella schermata iniziale. L'articolo Google introduce alcuni filtri nella home di YouTube e “ricorda” le ricerche recenti proviene da TuttoAndroid.

Destiny 2 in arrivo su Google Stadia - ma Alcuni limiti frenano l’entusiasmo : È un Destiny 2 che ha voglia di non porsi più limiti quello patrocinato da poco tempo esclusivamente da Bungie. La perdita della spalla forte rappresentata dal publisher di riferimento, Activision, ha preoccupato non poco la community dei videogiocatori, che temevano un tracollo da parte dello sparatutto Sci – Fi, ma gli ultimi mesi hanno dimostrato di come il gioco abbia imparato a contare esclusivamente sulle proprie gambe. Il futuro ...

Google Foto spinge sui Fotolibri - promossi ad Alcuni utenti tramite un banner : Con i Fotolibri, Google ha fornito un'opzione che ad alcuni può tornare comoda e al contempo si è garantita un'opportunità di guadagno L'articolo Google Foto spinge sui Fotolibri, promossi ad alcuni utenti tramite un banner proviene da TuttoAndroid.

Google Home e Chromecast quasi inutilizzabili da tempo per Alcuni utenti e la soluzione latita : Pensate ad un Google Home oppure ad un Chromecast privati di buona parte delle capacità smart: esatto, sarebbero sostanzialmente inutili L'articolo Google Home e Chromecast quasi inutilizzabili da tempo per alcuni utenti e la soluzione latita proviene da TuttoAndroid.

Google sposta la produzione di Alcuni prodotti fuori dalla Cina e certifica un dispositivo misterioso : Google decide di spostare la produzione di alcuni prodotti al di fuori della Cina, intanto certifica un misterioso dispositivo Bluetooth. L'articolo Google sposta la produzione di alcuni prodotti fuori dalla Cina e certifica un dispositivo misterioso proviene da TuttoAndroid.

Google Pay è al centro di grandi progetti - Alcuni dei quali già realizzati : Diversi sono i progetti che bollono in pentola, dai più semplici e realizzabili a quelli che richiedono la mano degli sviluppatori L'articolo Google Pay è al centro di grandi progetti, alcuni dei quali già realizzati proviene da TuttoAndroid.

Google e Alcuni suoi servizi sono nel mirino dell’antitrust anche negli USA : Il Dipartimento di Giustizia statunitense, nella sezione antitrust, starebbe investigando su Google e un possibile abuso di posizione dominante per quanto riguarda alcuni suoi servizi, tra cui Ricerca Google. L'articolo Google e alcuni suoi servizi sono nel mirino dell’antitrust anche negli USA proviene da TuttoAndroid.

Alcuni utenti hanno un fastidioso problema con Google Assistant e Bluetooth : Stando alle segnalazioni di Alcuni utenti, Google Assistant si silenzia automaticamente nel momento in cui viene collegato ad Alcuni dispositivi Bluetooth L'articolo Alcuni utenti hanno un fastidioso problema con Google Assistant e Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Google rompe con Huawei : stop ad Alcuni aggiornamenti Android sui cellulari del colosso cinese : L’annuncio avrà conseguenze notevoli, che ancora è difficile quantificare: Google ha rotto con Huawei. La società americana che produce il sistema operativo Android - che fa funzionare la stragrande maggioranza degli smartphone nel mondo - ha fatto sapere che sospenderà le relazioni con la cinese Huawei. La decisione arriva pochi giorni dopo l’inserimento di Huawei tra le società “a ...

Google annuncia modifiche per i pagamenti agli sviluppatori Android in Alcuni Paesi : Con un post sul blog degli sviluppatori, Google rende noto che, a causa dei nuovi requisiti in alcuni mercati, presto introdurrà le ritenute alla fonte L'articolo Google annuncia modifiche per i pagamenti agli sviluppatori Android in alcuni Paesi proviene da TuttoAndroid.