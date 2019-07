ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Le moderne tecniche di traduzione automatica che si usano perin tempo reale decine di lingue parlate quasi in ogni angolo del mondo, posso aiutare a decifrare eanche le lingue morte. L’idea è stata di Jiaming Luo e Regina Barzilay del Massachusetts Institute of Technology, e Yuan Cao del laboratorio di Intelligenza Artificiale di Google. Unendo le forze hanno sviluppato una tecnica in grado di decifrare le lingue perdute. Il Traduttore di Google non rimpiazza i traduttori umani, Wikipedia ne sa qualcosa Il lavoro, descritto in una pubblicazione scientifica su ArXiv, è stato molto complesso perché i sistemi di traduzione automatica e quelli di decifrazione dei testi antichi differiscono molto. Il concetto alla base della traduzione automatica è che le parole sono correlate l’una ...

Cascavel47 : Un computer riesce per la prima volta a tradurre una lingua morta - EmpfindsamerS : @RauldiHokuto E' saggezza pura e semplice. Teniamoci strette queste 'vecchie' auto parche nei consumi e nelle quali… - siriusbeaumont : i suoni di prova funzionano ma non riesce a riprodurre altro prendo il computer e lo lancio ecco l'ho detto -