Subito 10 euro gratis per l’Amazon Prime Day 2019 | guida ad Amazon Assistant

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Siete in subbuglio per il fatto che l'Daysi sta avvicinando? Le giornate dedicate agli sconti ed alle promozioni speciali scatteranno alle 00.01 del 15 luglio, protraendosi fino alle 23.59 del giorno 16. Se in questo articolo vi avevamo un po' illustrato le dritte necessarie per non perdervi le offerte più vantaggiose (arrivando primi, o quasi, all'appuntamento), adesso vogliamo far sì possiate beneficiare di 10di sconto aggiuntivi, a patto di rispettare alcuni requisiti necessari. Dovrete, innanzitutto, essere abbonati ad(se non vi siete ancora registrati, potete farlo anche adesso, procedendo simultaneamente alla disattivazione dell'abbonamento, continuando ad usufruire regolarmente della prova gratuita di 30 giorni, e rientrando anche nei giorni dedicati all'Day), e dopo di che installare l'estensione disul ...

matteosalvinimi : Pazzesco. Attivare subito una Commissione d’Inchiesta sulle case famiglia in Italia, come proposto da tempo dalla L… - OptiMagazine : Subito 10 euro gratis per l'#AmazonPrimeDay2019: guida ad #AmazonAssistant - RistoriAmo : RT @ScontiNascosti_: Amazon Ti regala un Buono Sconto di 10 euro: ecco come averlo. CONDIVIDI SUBITO!! ?? -