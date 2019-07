Amici, Elodie e Marracash stanno insieme: spunta il bacio (Di mercoledì 3 luglio 2019) È amore fra Elodie e Marracash, nuova coppia nella musica e nella vita privata. Lei ex cantante di Amici, lui scapolo d’oro nel mondo del rap, dopo tanti gossip su un loro flirt sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio passionale.Una storia d’amore che, secondo molti, sarebbe nata proprio durante la realizzazione di Margarita, il singolo realizzato insieme che ha scalato le classifiche. Della love story si parlava ormai da settimane, ma i diretti interessati non avevano mai smentito nè confermato.



Il bacio, scambiato durante un evento, sembra il modo migliore per suggellare l'unione. Nel passato di Marracash c'è un flirt con Giulia Salemi, influencer ed oggi ex di Francesco Monte, mentre Elodie ha avuto diversi fidanzati famosi.La cantante ha avuto una storia d'amore con Lele Esposito, conosciuto ad Amici, in seguito è stata legata al deejay Andrea Maggino, mentre in passato le era stata attribuita una relazione con Mario Balotelli, smentita dal calciatore.

Qualche tempo fa Elodie aveva dichiarato di essere innamorata di Luca, un ragazzo di Lecce di cui non aveva svelato l’identità. Ma oggi nel suo cuore sembra esserci posto solo per Marracash.



Decisa e bellissima, Elodie ha alle spalle un passato difficile, con una madre giovanissima e malata, un padre artista di strada e un amore più grande di 13 anni che a soli 19 anni la spinse a lasciare tutto. Poi la passione per la musica, il successo ad Amici e l’amicizia con Emma Marrone, fortissima, terminata quando Elodie ha deciso di “volare da sola”.



Vero nome Fabio Rizzo, Marracash ha vissuto con la sua famiglia gravi problemi economici superati grazie al rap, che gli ha regalato il successo e la fama. Due anime tormentate che ora sembrano essersi trovate. Per adesso la coppia non ha ancora confermato su Instagram la love story, di certo la coppia si candida ad essere una delle più amate e seguite dell’estate.