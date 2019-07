Xiaomi Mi CC9 anche Meitu Edition e Mi CC9e ufficiali con ottimi prezzi e un sapore di

Xiaomi CC9 (anche Meitu Edition) e CC9e ufficiali con ottimi prezzi e un sapore di Android One : Xiaomi ha ufficialmente presentato gli smartphone Xiaomi CC9 e CC9e, i primi realizzati in collaborazione con il produttore Meitu. L'articolo Xiaomi CC9 (anche Meitu Edition) e CC9e ufficiali con ottimi prezzi e un sapore di Android One proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A3 potrebbe essere molto simile a Mi CC9 : Nelle scorse ore su Twitter Sudhanshu Ambhore ha "suggerito" che lo Xiaomi Mi A3 potrebbe essere una sorta di variante dello Xiaomi Mi Mi CC9e L'articolo Xiaomi Mi A3 potrebbe essere molto simile a Mi CC9 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi CC9 Meitu Custom Edition avrà specifiche al top e tantissima memoria : Lei Jun, CEO di Xiaomi, conferma che Xiaomi CC9 Meitu Custom Edition avrà una confezione diversa, più memoria. Il TENAA intanto conferma la scheda tecnica. L'articolo Xiaomi CC9 Meitu Custom Edition avrà specifiche al top e tantissima memoria proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi CC9 luccica in Dark Blue Planet mentre spuntano colori e memorie di Mi CC9e : Xiaomi Mi CC9 si mostra in una colorazione inedita, la Dark Blue Planet, e nel mentre spuntano nuove indiscrezioni su Xiaomi Mi CC9e, di cui sappiamo ora i presunti colori e configurazioni L'articolo Xiaomi Mi CC9 luccica in Dark Blue Planet mentre spuntano colori e memorie di Mi CC9e proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi CC9 e CC9e : tutti i dettagli in attesa della presentazione del 2 luglio : L’espansione globale di Xiaomi ha visto il celebre produttore cinese investire molto, negli ultimi anni, nella distribuzione dei suoi dispositivi anche in Europa. Il catalogo di prodotti è già ampio e comprende un’ampia varietà di prodotti che si avvicina praticamente ad ogni fascia di pubblico. Una delle novità più recenti condivise dal produttore cinese prevede il lancio di un nuovo brand di smartphone che si affiancherà ai ...

Selfie - confezione di vendita e render ci svelano tanto altro su Xiaomi Mi CC9 : A pochi giorni dalla presentazione, Xiaomi Mi CC9 si fa vedere in bianco, nella versione White Lovers e nel frattempo scatta altri Selfie, dimostrando le sue doti da Selfie-phone. L'articolo Selfie, confezione di vendita e render ci svelano tanto altro su Xiaomi Mi CC9 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi svela che CC9 avrà una fotocamera frontale da 32 MP e pubblica i primi sample : Xiaomi ha confermato ufficialmente che CC9 sarà dotato di una fotocamera anteriore da 32 MP e ne ha pubblicato i primi promettenti sample. L'articolo Xiaomi svela che CC9 avrà una fotocamera frontale da 32 MP e pubblica i primi sample proviene da TuttoAndroid.

Ecco i nomi dei primi due smartphone CC9 di Xiaomi : Meitu sarebbe pronta a presentare, il 2 luglio, due versioni personalizzate degli Xiaomi CC9, chiamati Piccolo Principe e Piccola Fata. L'articolo Ecco i nomi dei primi due smartphone CC9 di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

OPPO Reno con fotocamera in display in arrivo il 26 giugno - Xiaomi CC9 sarà presentato il 2 luglio : Mentre OPPO Reno 10 sarà presentato il 26 giugno al MWC di Shanghai, per Xiaomi CC9 dovremo aspettare il 2 luglio, quando sarà presentato in Cina. L'articolo OPPO Reno con fotocamera in display in arrivo il 26 giugno, Xiaomi CC9 sarà presentato il 2 luglio proviene da TuttoAndroid.

Nuovi rumor su Xiaomi Mi CC9 e Mi CC9e anticipano tutto - prezzi inclusi : Le indiscrezioni insistono su Xiaomi Mi CC9 e Mi CC9e. Rilanciano anticipando (o provando a farlo) molti altri dettagli, tra cui i prezzi L'articolo Nuovi rumor su Xiaomi Mi CC9 e Mi CC9e anticipano tutto, prezzi inclusi proviene da tuttoAndroid.