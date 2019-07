Nomine Ue | Conte | “Prossimo presidente Commissione? Vorrei fosse una donna” E spunta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Le parole di Giuseppeall’entrata del Consiglio Ue, alle 11, poi rinviato alle 14, hanno aperto un nuovo spiraglio nelle contrattazioni per la nomina del prossimodellaeuropea: la formula degli Spitzenkandidaten “non può prevalere su tutte le altre considerazioni, assorbirle tutte”. Poi, a chi gli ha chiesto chi vorrebbe vedere alla presidenza dellaUe ha riusposto: “Confesso che mi piacerebbe vedere come prossimouna donna“. Qualcuno prova a lanciare il nome di Angela Merkel, ma lui ha subito smentito: “Ci sono persone che personalmente mi hanno detto che non danno la loro disponibilità”. Intanto, il vertice, in programma per le 11, è slittato alle 14: fino a quel momento si terranno incontri bilaterali. E uno dei nomi mai usciti che sta prendendo campo è quello del ministro della Difesa ...

FrancescoBonif1 : I gialloverdi promettevano la rivoluzione in Europa..risultato: i leghisti sono in un gruppo ininfluente, i grillin… - petergomezblog : UE, CONTE: 'NESSUN VETO SU TIMMERMANS, MA NO A PACCHETTI DI NOMI STABILITI ALTROVE' - fattoquotidiano : Nomine Ue, Conte vola a Bruxelles per un secondo vertice: “Servono personalità che rinnovino il sogno europeo” -