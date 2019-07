Mussolini-Rocca | amministrazione deve garantire salute e sicurezza a partire dai piccoli

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019) Roma – “L’erba alta e incolta nelle scuole romane sta diventando un pericolo per i piu’. A evidenziarlo quanto accaduto alcuni giorni fa a Il lirio d’oro dove due bambine di pochi anni hanno colto e ingerito bacche velenose presenti nell’erba alta che circonda il giardino del nido in cui, nonostante le innumerevoli richieste dei genitori, non si era provveduto allo sfalcio. Anche soccorrere le piccole, che hanno rischiato il soffocamento e l’avvelenamento, non e’ stato agevole: nell’area in cui si trova la scuola, infatti, manca un’adeguata segnaletica stradale che permetta di individuarne l’ingresso e questo ha comportato ritardi nei soccorsi”. Cosi’ Rachele, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma ...