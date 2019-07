Mose | cerniere devastate dalla ruggine Le condizioni dell’opera note da tempo – Tutti i

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) “Anni di polemiche, di parole, di idiozie, se mi è consentito, di efferate balle raccontate artatamente per rallentare quella che oggi possiamo definire, ma potevamo farlo anche ieri, come l’opera di ingegneria idraulica piu’ avanzata della storia dell’umanita”. Così parlava unGiancarlo Galan, governatore del Veneto, finito in carcere per lo scandalo. Evidentemente non si trattava di una mirabilia, se le “” ora sono divorate, come dimostra l’appalto da 34 milioni di euro varato dal Consorzio Venezia Nuova. Proprio riferendosi a questa fondamentale componente, che serve ad alzare le dighe mobili, Galan gongolava, riferendosi alla produzione padovana (impresa Fit) delle: “Solo questo dovrebbe lasciarci emozionati e soddisfatti per quello che siamo riusciti a fare, lì fuori in un’azienda a Selvazzano, a pochi chilometri da dove sono nato, ...

