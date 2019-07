Lisa Martinek | lutto in tv | dramma all' Elba | l' attrice tedesca morta per un malore

Malore durante il bagno all'isola d'Elba - muore l'attrice tedesca Lisa Martinek : l'attrice tedesca Lisa Martinek è morta per un Malore mentre faceva il bagno in mare all'isola d'Elba. La donna, 47 anni, sposata in seconde nozze con il regista italo-tedesco...

Addio a Lisa Martinek : l'attrice tedesca morta mentre faceva il bagno all'Elba - : Alessandro Zoppo Volto noto di tante fiction televisive e film passati spesso e volentieri sulla Rai, la Martinek si trovava in vacanza in Italia: ha avuto un malore mentre era in acqua Lisa Martinek, attrice tedesca famosa in Germania per serie e fiction come Blaumacher e Das Duo e passata anche sui nostri schermi in tv movie quali Amore e tacchi alti e I perfetti imperfetti, è morta mentre era in vacanza in Italia. Martinek è ...

Si è sentita male in mare! Morta all'Isola d'Elba l'attrice Lisa Martinek : La tedesca, volto del piccolo e grande schermo in patria, è scomparsa dopo essersi sentita male in mare. È Morta l'attrice Lisa Martinek. La tedesca, 47 anni, è tragicamente scomparsa all'Isola d'Elba, dove era in vacanza con la famiglia. La donna, molto nota in patria per le sue performance sul piccolo e il grande schermo, si è sentita male in mare; a nulla è servito il disperato tentativo di salvarla: è spirata all'ospedale ...

Lisa Martinek morta all'Elba : l'attrice tedesca ha avuto malore durante un bagno in mare : Lisa Martinek, 47 anni, famosa attrice tedesca, sposata in seconde nozze con il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, è morta all'ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere stata...

Morta l’attrice tedesca Lisa Martinek mentre era in vacanza all’Isola d’Elba : È Morta a 47 anni, mentre nuotava all’Isola d’Elba, l’attrice tedesca Lisa Martinek. La donna si stava godendo un periodo di villeggiatura in Italia insieme con il marito, il regista Giulio Ricciarelli, con cui aveva avuto tre figli: mentre la coppia si stava godendo l’acqua al largo di Sant’Andrea, l”attrice è stata colta da un malore improvviso: a nulla è servita la corsa in ospedale. La notizia ha iniziato ...

Lisa Martinek - morta attrice tedesca : malore in mare/ Gli esordi e l'impegno sociale : Lisa Martinek, morta la famosa attrice tedesca a causa di un malore in mare: i suoi esordi tra cinema, teatro e tv e l'impegno sociale.