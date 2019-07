Trucchi Crash Team Racing Nitro Fueled | come vincere facilmente in 5 mosse

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Continua conl'annuale appuntamento con i grandi classici provenienti dal passato del mondo dei videogiochi. Sono state estati indiscutibilmente bollenti le ultime due, ed hanno visto rispettivamente tornare sulla cresta dell'onda due grandi serie. Il 2017 è stata la volta diBandicoot N.sane Trilogy, il remake dei primi tre capitolo della serie dedicata allo strampalato animale più amato del mondo videoludico. Il 2018 ha invece visto tornare sugli schermi lo svolazzante draghetto viola con Spyro Reignited Trilogy. Entrambe ottime occasioni per rispolverare alcune tra le serie in assoluto più amate, nonché una possibilità unica per le nuove leve per poter fare la conoscenza con delle vere e proprie icone del mondo dei videogiochi. Il 2019 è invece la volta di andare a manetta con, remake dello storico titolo a base ...

GameIndustry_IT : (Crash Team Racing Nitro-Fueled - Guida ai trucchi, personaggi e come ottenere facilmente frutti wumpa)… - zazoomnews : Guida Crash Team Racing Nitro Fueled: tutti i codici per i trucchi del remake - #Guida #Crash #Racing #Nitro… - zazoomnews : Guida Crash Team Racing Nitro Fueled: tutti i codici per i trucchi del remake - #Guida #Crash #Racing #Nitro… -