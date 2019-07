Taranto, ragazza di 16 anni si accascia e muore mentre è a cena con genitori e amici

(Di lunedì 1 luglio 2019) Unadi appena 16è morta all'improvviso ieri seraera acon alcunie familiari in un locale di Saturo, sul litorale tarantino. La giovane ha accusato un malore ed è stata immediatamente soccorsa dagli altri avventori del ristorante, poi da un'ambulanza. Ciononostante è deceduta durante il trasporto in ospedale. Erano quasi le 10 di sera quando la sedicenne, che si trovava al'interno del locale, ha avvertito un improvviso malore,ndosi sotto gli occhi dei presenti. Una serata di divertimento che in pochi attimi si è trasformata in tragedia.