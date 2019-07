Perché Salvini non vuole la crisi di governo

huffingtonpost

(Di lunedì 1 luglio 2019) Come mai Matteononandare alle elezioni? Tutti si chiedono perché non passi all’incasso e insista con questo, nonostante le divisioni oramai evidenti col M5S.C’è chi pensa lo faccia per lealtà nei confronti degli alleati di, chi crede invece a una mirata strategia per continuare a raccogliere ulteriori consensi parlando al popolo da ministro.Secondo me la ragione è un’altra ed è molto più semplice: il partito di Mattarella non lo manderebbe alle elezioni (lui lo sa), ma nominerebbe un capo deltecnico, e andrebbe avanti così per anni.Una eventualenon farebbe altro che togliere il potere ai ministri e la possibilità di mettere le mani sulla Rai e su altri importanti centri di dominio della società che vanno dalle grandi aziende pubbliche e parapubbliche fino alle ...

matteosalvinimi : #Salvini: questa mattina si è rischiata la tragedia perché una ong ha deciso di sfidare leggi italiane. Piuttosto c… - fattoquotidiano : M5S IN EUROPA Parla @FMCastaldo 'Non abbiamo i numeri per un gruppo autonomo e paghiamo la diffidenza per il contra… - davidallegranti : Non ho mica capito perché i giornali la chiamano Carola come se fosse amica loro o “la capitana” solo perché c’è da fare il verso a Salvini -