Mara Venier ad Arisa | “Ma come ti sei conciata?” Gelo in studio

(Di lunedì 1 luglio 2019) “Mati sei conciata figlia mia?”. Questa la domanda che ieri sera, durante la Serata Biagio Agnes, undicesima edizione del premio di giornalismo internazionale,ha fatto ad. La cantante si è presentata sul palco con un taglio di capelli corto e molto particolare e la “zia”, conduttrice della serata insieme ad Alberto Matano, non ha resistito: “Io ti voglio bene, lo sai, ma che ti è venuto in mente? Meglio che non mi dici il nome di chi ti ha ridotta così…”. E? E’ stata al gioco dicendo che anche lei si è un po’ pentita per il taglio. Mamaispesso decide di tagliarsi i capelli quasi a zero? Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, ha abituato il pubblico ai suoi numerosi cambi di look ma qualche tempo fa ha pubblicato un sondaggio in cui chiedeva ai fan se darci un taglio o farsi ricrescere ...

