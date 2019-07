Incinta dopo sesso con il 15enne, a Prato rimandato il processo alla prof. Il marito: “La supporto”

(Di lunedì 1 luglio 2019) È statoal 23 settembre prossimo ilin cui è imputata la 31enne diaver fattocon una cui dava ripetizioni di inglese, insieme al, al quale è contestato il reato di falsa attestazione di stato civile per aver riconosciuto come suo il bambino nato da quella relazione. "Essendo mia moglie la supporto, non approvo magari altre cose, ma il supporto c'è sempre stato".