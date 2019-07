Incendio in una fabbrica di venirci

Vicenza - vasto Incendio devasta una fabbrica di vernici a ridosso dell'autostrada : Un incendio di vaste proporzioni in questi minuti sta interessando un'azienda di vernici sita in provincia di Vicenza, precisamente a Brendola. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il fuoco sta lambendo anche l'autostrada A4: lo stabilimento in questione infatti si trova proprio vicino all'importante arteria stradale. Sul posto stanno operando tantissime squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno cercando disperatamente di ...

Incendio Notre Dame a Parigi - tra le cause una sigaretta spenta male o un cortocircuito : Perché è scoppiato l'Incendio che ha quasi distrutto lo scorso aprile la cattedrale di Notre Dame a Parigi? Secondo la procura, la pista dolosa o criminale è da escludere: le possibili cause del rogo sarebbero da ricercarsi in una sigaretta spenta male o in un cortocircuito. Le indagini passano ora a tre magistrati che dispongono di maggiori prerogative ai fini dell'inchiesta.Continua a leggere

Incendio all’alba in una casa di Parigi - 3 morti : vigili del fuoco al lavoro da ore : Tre persone sono morte nell’Incendio scoppiato in un palazzo a Parigi, nell’XI arrondissement. Lo riporta il sito del quotidiano Le Parisien. Ventisette persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Circa 200 i vigili del fuoco sono al lavoro. Sconosciute per il momento le cause dell’Incendio. ...

Scicli - Incendio in una azienda agricola in contrada Raspullo : Un incendio ieri pomeriggio intorno alle ore 17 è scoppiato in una azienda zootecnica in contrada Raspullo nel territorio di Scicli.

C’è un grosso Incendio in una raffineria di petrolio a Filadelfia : Da questa mattina c’è un grosso incendio in una raffineria di petrolio a Filadelfia. La notizia ha cominciato a circolare sui social network dalle 4 di mattina ora locale (le 10 in Italia) ed è stata poi confermata da un

In Indonesia almeno 30 persone sono morte in un Incendio in una fabbrica di fiammiferi : In Indonesia almeno 30 persone, tra cui tre bambini, sono morte in un incendio in una piccola fabbrica di fiammiferi nel nord dell’isola di Sumatra. Un portavoce della polizia locale, M.P. Nainggolan, ha detto che per ora non si conoscono le cause

Incendio Notre Dame : oggi la prima messa per una trentina di persone : Si terrà oggi pomeriggio la prima messa nella cattedrale parigina di Notre–Dame, a due mesi dall’Incendio che ha parzialmente distrutto uno dei simboli della cristianità. “Per ovvie ragioni di sicurezza“, ha spiegato la diocesi di Parigi, nessun fedele sarà presente a questa messa, che sarà trasmessa in diretta dal canale cattolico Kto affinché “i cristiani possano partecipare e fare la comunione“. Saranno ...

Marcon. Incendio in una villetta : morti Silvano Conte e Maria Favaretto : Un rogo è divampato in una villetta a Marcon (Venezia). Nell’Incendio ha perso la vita una coppia di coniugi. E’

Venezia - Incendio nella notte in una villetta : morta una coppia di anziani : Quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno trovato distrutto il primo livello dell’abitazione. E i due residenti, una coppia di anziani, già senza vita. Sono morti nella notte fra le fiamme che hanno divorato la loro villetta a Marcon, in provincia di Venezia, posta all’interno di una zona residenziale. Le tre squadre di pompieri, giunte da Mestre, sono arrivate intorno alle 4,20. E a quell’ora il fuoco avvolgeva il piano di residenza ...

Nocera Inferiore. Incendio in via Fiano : morta una donna : Tragico incidente nel Salernitano. In un Incendio all’interno di un’appartamento ha perso la vita una pensionata. La tragedia si è

Thailandia - Incendio ed esplosione di una nave in porto : 25 feriti : Almeno 25 persone sono rimaste ferite in un porto tailandese dopo che una nave cargo si e’ incendiata e ha causato un’esplosione. Il distretto del porto di acque profonde di Laem Chabang, nella provincia di Chonburi, due ore di viaggio a sud di Bangkok, e’ stato dichiarato “zona pericolosa” ha detto il direttore del porto Yuthana Mokkhao. L’incendio e’ divampato intorno all’una e mezzo di questa ...

Incendio nella clinica "Villa Serena" una vittima accertata : Pescara - Un Incendio si è sviluppato in una struttura del complesso sanitario 'Villa Serena' di Città Sant'Angelo, nel Pescarese. Secondo le prime informazioni dei soccorritori ci sono delle vittime. Si tratterebbe, a quanto appreso, di due pazienti psichiatrici. Sul posto ci sono Vigili del Fuoco e 118. leggi tutto

