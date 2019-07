Crisi Libia | Serraj chiede a Salvini aiuto

"Porti in Libia sicuri per le navi". Smentita l'ipoCrisia di Ue e Ong : Angelo Scarano Il gommone mostrato sul tweet della Sea Watch Una società assicurativa spiega: "In Libia porti sicuri per navi e equipaggi". Gli sbarchi assistiti dall'Oim. Ma le Ong insistono Sempre l'Italia. Sempre un porto nostrano. Ormai i salvataggi nel Mediterraneo si sono trasformati in un ritornello stanco che si ripete di giorno in giorno, mese dopo mese: le Ong caricano immigrati in area Sar libica, fanno rotta verso il ...