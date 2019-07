C’era una volta Roma…“Roma delle Fate”

Pantelleria - palombari del Comsubin neutralizzano 23 pericolose bombe nelle acque intorno all’isola : “C’era anche una bomba d’aereo da 1.000 libbre” [FOTO e VIDEO] : Dal 25 al 28 giugno 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione subacquea nelle acque dell’isola di Pantelleria attraverso la quale sono stati neutralizzati 23 pericolosi ordigni esplosivi. L’intervento d’urgenza del Nucleo SDAI è stato richiesto ...

Autonomous driving - C’era una volta il volante e ci sarà ancora : Un milione e 350 mila morti ogni anno, oltre a un numero di feriti da moltiplicare (almeno) per dieci. Il tema dell’introduzione dei veicoli a guida autonoma non va inquadrato soltanto come business del futuro o come prossima conquista tecnologica, ma deve essere messo in relazione alle cifre agghiaccianti che testimoniano l’enorme costo, in termini di vite umane, tributato quotidianamente sulle strade di tutto il mondo. Una ...

C’era una volta Roma… “Santa Maria del Popolo” : Ci troviamo nel Rione Campo Marzio a Piazza del Popolo, ad ammirare uno splendido esemplare di architettura rinascimentale, la Basilica di Santa Maria del Popolo, costruita nel 1099 per volere del papa Pasquale II. Luogo di culto cattolico del centro storico romano, la Chiesa ospita numerose opere d’arte e monumenti funebri, divenendo un luogo ricco di storia e di capolavori inestimabili. Sulle pareti destra e sinistra, si trovano i due ...

Sondaggi politici Ipsos : C’era una volta il Pd - il partito dei sindacati : Sondaggi politici Ipsos: c’era una volta il Pd, il partito dei sindacati Ritornare ad essere il partito di riferimento dei sindacati. E’ questo uno degli obiettivi del nuovo Pd targato Zingaretti. Un rapporto logoro certificato anche dai fatti. Secondo un Sondaggio Ipsos per Linkiesta, il 43,7% degli iscritti ai sindacati alle europee ha votato per Lega e Movimento 5 Stelle. Ad essere attratti dalle sirene giallo verdi è stato ...

C’era una volta un clandestino - storia di Eltjon Bida : dal barcone al primo romanzo. “Ma ora l’Italia è arrabbiata” : Era il 9 febbraio del 1991. Il crollo della statua di Enver Hoxha segnava l’inizio della caduta del regime comunista in Albania e dava il via alla grande fuga verso l’Italia. Fu il primo arrivo di massa di immigrati nel nostro paese: il 7 marzo in 27mila raggiunsero Brindisi, l’8 agosto il mercantile Vlora approdò a Bari con altre 20mila persone. Viaggi della speranza ai quali si affidò anche Eltjon Bida, arrivato in Italia nel 1995, a ...

Chernobyl - in una fiction la verità del Cremlino : dietro il disastro C’era la Cia : La propaganda del Cremlino tira in ballo la Cia nel disastro di Chernobyl. La tv statale russa Ntv sta lavorando a una nuova serie sulla più terribile catastrofe nucleare di sempre. Un’opera in cui si insinua che, nel momento dell’esplosione, a Chernobyl c’era una spia americana. Lo sceneggiato è ancora in post-produzione ma è già stato sommerso da...

C’era una volta Roma…“Roseto Comunale” : Sulle pendici dell’Aventino, appena sopra il Circo Massimo, possiamo ammirare il bellissimo Roseto Comunale che ospita 1.100 specie di rose provenienti da tutto il mondo. L’idea di un roseto a Roma si deve alla Contessa Mary Gailey Senni che grazie al suo particolare amore per la natura, riuscì a convincere il principe Francesco Boncompagni Ludovisi alla sua realizzazione. Anticamente era posto sul colle romano Oppio, ma in seguito alla Seconda ...

Beve una gazzosa e si sente male : nella bottiglia C’era acido : La sera del 28 maggio un 14enne ha bevuto acido contenuto in una bottiglietta di gazzosa ordinata in un bar a Milano, in via Lambro. Come si legge sulle pagine locali del Corriere della Sera, il giovane si seduto con il padre al tavolino del locale per bere una bibita: la cameriera gli ha portato una bottiglia ma né il ragazzo, né il padre sono riusciti ad aprirla, al punto che quest’ultimo è andato al bancone per chiedere al proprietario ...

C’era una volta una casa discografica dal passato glorioso : C’era una volta la RCA, questo è anche il titolo di un libro, in cui il grande produttore Lilli Greco racconta il glorioso passato di questa casa discografica. Racconta come, in quel dodicesimo km della Via Tiburtina a Roma, è nata e passata la storia della musica italiana, da Gianni Morandi a Rita Pavone, Gabriella Ferri, Luigi Tenco, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Dalida, Renato Zero, Paolo Conte, ...

C’era una volta il Milan - pronta la squalifica della Uefa : Il club rossonero viene squalificato, oppure si ritira per scontare volontariamente un’eventuale sanzione, oppure cosa accadrà al club rossonero?Ricordando che il Milan è stato nuovamente deferito alla commissione giudicante Uefa per i conti del triennio ‘15-18 e che la sentenza è attesa a breve (diciamo entro i primi di giugno), vediamo cosa può succedere davvero.Milan squalificato Ipotesi possibile. L’Uefa punisce il Milan con una ...

Al lavoro C’era qualcuno che la importunava! Emanuela Saccardi scomparsa da Piacenza : "Al lavoro alcuni clienti le facevano delle avances, le chiedevano il numero di telefono, forse lei si è infastidita e qualcuno si è arrabbiato", così Alessia, la figlia di Emanuela Saccardi, scomparsa da Piacenza lo scorso 23 aprile lasciando l'auto parcheggiata in strada. "Non è da lei sparire - dicono i familiari - forse qualcuno l'ha costretta". Emanuela è una bella donna e lavorava come cassiera, un ruolo che la esponeva tutto il ...

C’era una volta a… Hollywood - il film più intimo di Tarantino : https://www.youtube.com/watch?v=TLmHNBmzz84 Una volta nell’industria del cinema i film di serie B regolarmente salvavano quelli di serie A. Costavano poco e incassavano tantissimo, cosa che consentiva ai grandi autori di fare film molto costosi che magari non incassavano tanto. Un produttore che ne finanziava di entrambi i tipi poteva così compensare perdite e guadagni. Bisogna tenere a mente questo nel vedere C’era una volta a… Hollywood il ...

«C'era una volta a Hollywood» - com'è il nuovo film di Quentin Tarantino : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme in uno stesso film, diretti da Quentin Tarantino. È il sogno divenuto ...

Cannes 2019 : il red carpet con Leo e Brad per «C'era una volta a Hollywood»