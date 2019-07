A maggio la disoccupazione scende al 9 | 9% | è il valore più basso dal 2012 

Lavoro - disoccupazione in calo in regione. Bevilacqua - Ugl - : sforzo maggiore per recuperare gli "inattivi" : ... 'C'è l'auspicio che questo provvedimento possa fornire un ulteriore impulso alla ripresa dell'economia in generale ed all'aumento dei posti di Lavoro in ogni regione d'Italia, i primi segnali sull'...