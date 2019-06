ATP Eastbourne – Taylor Fritz si prende il titolo | battuto in finale Querrey in un derby

sportfair

(Di sabato 29 giugno 2019) Il tennista numero 42 al mondo vince ilcon, superandolo con il punteggio di 6-3, 6-4trionfa nel “Nature Valley International”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 684.080 euro e disputato sui campi in erba di. Il tennista statunitense si impone insul connazionale Sam, stendendolo con il punteggio di 6-3 6-4 al termine di un match dominato fin dalle prime battute di gioco. Un successo esaltante per il numero 42 del ranking ATP, che si prepara così come meglio non potrebbe per il torneo di Wimbledon.L'articolo ATPsiilinin unmade in USA SPORTFAIR.

TennisWorldit : Atp Eastbourne - Primo titolo in carriera anche per Fritz, ko Querrey - ila_lila : Tra Antalya ed Eastbourne è la giornata dei primi titoli ATP #NextisNow - SuperTennisTv : 2-2 il bilancio dei precedenti tra Fritz e Querrey... ora in campo per la finale #ATP di Eastbourne! In diretta ??… -