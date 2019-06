Tetris royale sbarca anche su dispositivi Android e iOS

eurogamer

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il battleè la modalità di gioco più popolare del momento, e orasumobili con la nuova iterazione di.Come riporta Polygon,è una variante del celebre gioco classico ma in salsa battle, ed è disponibile orasumobilie iOS e permette fino a 100 giocatori di sfidarsi fino all'ultimo cubetto.A dire il vero questa non è la prima volta che il battlefa la sua apparizione su, infatti già con Teris 99 è già stata sperimentata questa modalità, con ottimi risultati per giunta, per cui il passo al titolo mobile dedicato è stato facile.Leggi altro...

