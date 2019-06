Sensi è dell’Inter | Carnevali conferma | “accordo raggiunto con i nerazzurri”

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) “Abbiamol’accordo con l’Inter e la prossima settimanafara’ le visite mediche”. E’ l’importante annuncio da parte dell’ad del Sassuolo, Giovanni, chel’accordo con l’Inter per il trasferimento in nerazzurro del centrocampista. “C’e’ soddisfazione per dare un’opportunita’ a un nostro giocatore di andare in un grande club. Abbiamo preso due giovani – aggiunge – Sala, un giocatore che l’Inter non era intenzionata a cedere, un elemento interessante, una prima scelta per noi. Era il primo che avevamo deciso giorni fa, l’unico era lui”. Ecco tutti i dettagli dell’accordo: prestito di 5 milioni e riscatto fissato a circa 20. Si tratta di un colpo importante per il centrocampo di Conte, adesso tutto su Barella per ...

