Provate a rimanere l’ultimo pennuto in volo con Flappy Royale

tuttoandroid

(Di venerdì 28 giugno 2019)Bird è uno dei giochi che è riuscito a ottenere il massimo con il minimo sforzo e ora sta per debuttare in una nuova versione battle, in cui 100 giocatori si sfideranno in tempo reale per restare l'ultimoin. L'articolol’ultimoinconproviene da TuttoAndroid.

radicallyjack : @MissEnzuccia Di nuovo, perché è il porto più vicino, non doveva rimanere 15gg li. Un conto è restare vicino ad una… - maveko_ : Provate a pensare di rimanere sotto il sole sul ponte di una nave con questo #caldoafricano. #FateliSbarcare cazzo… - cwilksuk : RT @Mamox__: Provate a mettervi nei panni dei genitori di Marco. Ma ci pensate? Un figlio morto per nessun motivo? Nessun motivo. Come si f… -