Josè Altafini a La Sai l’Ultima | moglie | carriera e chi è l’ex calciatore

Josè Altafini - che bordata : “Icardi? Un affare per ogni squadra solo se Wanda Nara chiude la bocca” : Josè Altafini commenta senza mezzi termini la situazione legata a Mauro Icardi: il bomber argentino sarebbe un affare per qualsiasi squadra, a patto che la moglie-agente Wanda Nara non faccia pasticci Il futuro di Mauro Icardi appare quantomai lontano dall’Inter. L’attaccante argentino non sembra essere un profilo gradito ad Antonio Conte, neo allenatore nerazzurro, che ha già espresso il suo gradimento per Dzeko e Lukaku. ...