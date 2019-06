Meteo | “mai così caldo a Giugno in Francia” | +41°C a Clermont-Ferrand | a Nantes e

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) L’ondata diafricano in Europa ha costretto la Francia a mettere 78 dipartimenti sotto allerta arancione, un numero record. Tutta la Francia è interessata dal, tranne le coste della Manica e qualche zona del sud-ovest. Nella notte,è risultata la città più calda della Francia nel bel mezzo di questa ondata diafricano che ha tutte le carte in regole per continuare a scrivere nuovi record nel Paese. A mezzanotte,registrava ancora +29,8°C e alle 5 del mattino c’erano ancora oltre +26°C. Dietro, si è piazzata Bordeaux con +29,7°C a mezzanotte. Météo France ha indicato che “i record di temperatura sono già stati superati in numerose località” e che “non aveva mai fattonel mese disu scala nazionale” come nel pomeriggio di ieri, quando “in media su tutta la Francia, la temperatura massima ha raggiunto +34,9°C, battendo il record ...

DCiamei : RT @Dio: Se fa più caldo i lavoratori resteranno al lavoro volentieri, anche oltre l'orario, perché c'è l'aria condizionata. Quindi il risc… - pennypitsop : RT @Dio: Se fa più caldo i lavoratori resteranno al lavoro volentieri, anche oltre l'orario, perché c'è l'aria condizionata. Quindi il risc… - SchirruLaura : RT @carlopastore: Ai media italiani non perdonerò mai l'approccio e il linguaggio scelto per parlare di ambiente. E' sempre 'emergenza', 'r… -