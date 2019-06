Lecciso e Al Bano al concerto di Antonacci e Pausini a Bari

Al Bano - Loredana Lecciso vuole riappacificarsi con Romina Power : Loredana Lecciso fa un passo indietro e si dichiara disposta a riappacificarsi con Romina Power. La showgirl lo confessa al magazine Oggi dove solo qualche tempo fa Al Bano aveva dichiarato che il suo più grande desiderio sarebbe vedere i suoi due grandi amori, Romina e Loredana, in armonia tra loro. La Lecciso, tornata a Cellino San Marco, sembra condividere il desiderio del cantante: Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. ...

Romina è stata esclusa! La Lecciso festeggia la figlia Jasmine con Al Bano : Loredana Lecciso ha festeggiato, con un selfie, il compleanno di sua figlia Jasmine, nata dalla lunga relazione con Al Bano. La festeggiata stringe a sé la mamma mimando un bacio, e l’altro figlio Al Bano Junior accanto a loro. Tutto sembra perfetto, in un quadro familiare sereno e dolce, nonostante il fatto che negli anni ci siano stati alti e bassi nel matrimonio tra la Lecciso e il cantante pugliese. A dispetto dei momenti di ...

Al Bano : "Loredana Lecciso e Romina Power? Dovrebbero incontrarsi" : Al Bano, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha raccontato di avere un sogno nel cassetto, ovvero quello di siglare la pace tra due delle donne più importanti della sua vita, Loredana Lecciso e Romina Power: Agli inizi del mio rapporto con Loredana si incontravano e parlavano. Poi hanno smesso, o meglio, Romina ha smesso di parlare a Loredana. Questo non mi è piaciuto. Dovrebbero incontrarsi ...

Al Bano parla di Ylenia - la figlia scomparsa... e ha un desiderio per Romina e la Lecciso : Al Bano ha ricordato la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1993 a New Orleans. Da allora di lei non si è saputo più nulla, i presunti avvistamenti e indizi nel corso degli anni non hanno mai portato a nessuna pista concreta, tanto che su richiesta del cantante di Cellino San Marco il Tribunale di Taranto ne ha dichiarato la morte presunta nel 2014.-- Al Bano torna a parlare di lei in un’intervista al magazine Oggi, in occasione di un ...

Loredana Lecciso e Al Bano tornano insieme? : Sui social Loredana Lecciso continua a pubblicare scatti che la ritraggono insieme all'ex compagno Al Bano, felici e sorridenti nella tenuta del cantante. Difficile capire se si tratti di un amore ritrovato ma, intanto, i fan della coppia sognano. Le voci si rincorrono, i rumors anche ma la vicenda non è chiara. Al Bano è tornato da Romina Power? Oppure sta provando a risolvere i problemi con la compagna Loredana Lecciso? Le ultime ...

Al Bano e Romina di nuovo insieme su Instagram! La sfida alla Lecciso : Al Bano e Romina tornano a sorridere insieme e lo fanno su Instagram con uno scatto che ha emozionato migliaia di fan. Sorridenti e complici, gli ex hanno scattato una foto che vale più di mille parole. “Che bello ritrovarsi” ha scritto la Power nell’immagine in cui appare insieme al cantante di Cellino San Marco e a Massimo Lopez. Un legame, quello fra Romina e Al Bano, che sembra indissolubile.-- Le nozze nel 1970, quattro figli amatissimi, ...

Al Bano : la dedica di compleanno di Loredana Lecciso criticata dai fan della Power : Lunedì 20 maggio AlBano Carrisi ha festeggiato il suo 76° compleanno. Tra i fan c'era grande curiosità nello scoprire con chi, tra le due donne più importanti della sua vita, il cantante pugliese avrebbe deciso di trascorrere questo giorno di festa. Tra i vari messaggi e post d'affetto per omaggiare l'artista, è spuntato anche uno scatto di Loredana Lecciso che non è per niente piaciuto ai follower di Romina Power. Dopo un periodo piuttosto ...

La vita in diretta - Al Bano si lascia andare : Lecciso e Romina - chi mi ha fatto gli auguri prima : “La prima telefonata è stata di Loredana alle 00:07 di ieri notte, poi è arrivata anche quella di Romina". Così Al Bano Carrisi, che oggi festeggia il suo 76esimo compleanno, rivela le prime telefonate di auguri ricevute dalle donne della sua vita. In collegamento con La vita in diretta, il program

Al Bano compie 76 anni. "La prima telefonata? Loredana Lecciso" - : Roberta Damiata Al Bano compie 76 anni e in collegamento a "La vita in diretta" ha raccontato che i primi auguri sono stati quelli di Loredana Lecciso Oggi alla “Vita in Diretta”, Al Bano ha festeggiato il suo 76° compleanno, tra gli applausi del pubblico e dei due conduttori, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Il cantante di Cellino, non era in studio ma in collegamento da Napoli. Dopo gli applausi però, i conduttori hanno ...

Albano Carrisi - la bomba su Romina Power : "Finalmente - dopo 7 anni". Trema la Lecciso? : In una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente Albano Carrisi ha rivelato che la sua ex moglie Romina Power tornerà a vivere in Italia dopo anni passati all'estero. Nel corso dell'intervista Albano ha confessato apertamente che dopo 7 anni passati in California la nostalgia della cantante s

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme : lo scatto su IG di lei fa impazzire i fan : La vicenda legata all'attuale situazione sentimentale di Al Bano Carrisi non accenna a placarsi. Il riavvicinamento avvenuto con la sua ex compagna sta facendo sognare e dividere il popolo del web. Nei giorni scorsi il cantante pugliese è stato nuovamente immortalato in uno scatto di Loredana Lecciso tramite una stories di Instagram La showgirl leccese ed il Leone di Cellino San Marco sono tornati in ottimi rapporti. Molto spesso Loredana ...

Albano Carrisi ad Amici - la foto clamorosa di Loredana Lecciso : 'Un travaso di bile per Romina Power' : Chi c'è alla guida dell'auto su cui Loredana Lecciso si scatta un selfie? Ma Albano Carrisi , ovviamente. La sua seconda, ex, moglie pubblica su Instagram una foto insieme al cantante di Cellino San ...